Глава Роспотребнадзора назвала процент школьников-носителей COVID

https://static.news.ru/photo/4124a3aa-01b3-11eb-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля школьников, которые являются носителями новой коронавирусной инфекции, не превышает 2%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством COVID-19 не превышает 2% в школах, — отметила Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По её словам, ведомство ведёт мониторинг с 7 сентября. В большинстве случаев болезнь у детей протекает бессимптомно.

У нас есть такой показатель — очаговость. Это на одного заболевшего, сколько вокруг выявлено. Очаговость 3,9 — то есть на одного заболевшего 3,9-4 ребенка контактных были. Это невысокое распространение, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Утром 25 сентября официальная статистика впервые за три месяца показала больше семи тысяч случаев инфицирования граждан. На фоне роста заболеваемости по всей стране в ряде регионов школы начали переводить учащихся на дистанционное обучение.

Как писал NEWS.ru, школьников и педагогов в РФ не будут обязывать сдавать тест на коронавирус.