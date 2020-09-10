Школьников и педагогов в РФ не будут обязывать сдавать тест на коронавирус

Министерство просвещения РФ не намерено требовать от учащихся школ и педагогов обязательного прохождения теста на коронавирус или вакцинации.
Об этом замглавы ведомства Виктор Басюк
Басюк уточнил, что единичные случаи заражения отмечены, в частности, в Бурятии и в Новосибирской области. В некоторых школах приняты дополнительные меры для профилактики распространения ОРВИ.
Оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет, — подчеркнул замминистра.
Как передавал NEWS.ru, депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей.
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