Школьников и педагогов в РФ не будут обязывать сдавать тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a5e61ffe-f38e-11ea-85f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ не намерено требовать от учащихся школ и педагогов обязательного прохождения теста на коронавирус или вакцинации.

Об этом замглавы ведомства Виктор Басюк рассказал в интервью «Российской газете». Чиновник подчеркнул, что сдача анализов и вакцинация должны быть добровольными. По его словам, Минпросвещения уже фиксирует случаи COVID-19 в школах, при этом заболевших учеников больше, чем педагогов. Класс, где выявлена инфекция, отправляют на карантин и дистанционное обучение.

Басюк уточнил, что единичные случаи заражения отмечены, в частности, в Бурятии и в Новосибирской области. В некоторых школах приняты дополнительные меры для профилактики распространения ОРВИ.

Оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет, — подчеркнул замминистра.

Как передавал NEWS.ru, депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей.