В России впервые с июня выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/65bf9398-ff04-11ea-8803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7212 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1856 (25,7%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (14) и Санкт-Петербурге (19). Таким образом общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы.