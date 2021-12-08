Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

Вакцина «Спутник V» является самой безопасной и эффективной вакциной в мире, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что исследование в Венгрии показало эффективность на уровне 98%. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире, — поделился Дмитриев.

Он отметил, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. По его словам, это высочайший уровень защиты «среди пяти вакцин, которые тестировались». Он также добавил, что у «Спутника V» значительно меньше побочных эффектов по сравнению с другими прививками.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.