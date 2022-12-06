Глава РАО назвала основную проблему российских школьников Глава РАО: проблема российских школьников состоит в отсутствии функциональной грамотности

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Высокая учебная нагрузка в современной российской школе действительно существует. Об этом РИА Новости сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. По ее словам, причиной является то, что дети тратят очень много времени на выполнение домашнего задания, поскольку у них отсутствует функциональная грамотность.

Я считаю, что эта проблема действительно есть. Огромное количество времени школьники тратят на приготовление домашнего задания. Я всегда повторяю: на это есть две причины — это отсутствие функциональной грамотности, то есть «не можем понять то, что видим и читаем», «не можем тезисно передать, что написано в учебнике», а второй момент — не всегда хватает возможностей переключиться, — рассказала Васильева.

Она также отметила, что если бы у ребенка было больше возможностей отвлечься на спорт или творчество, его самочувствие заметно улучшилось бы и он учился с гораздо большим удовольствием. По мнению главы РАО, также современным школьникам не хватает эстетического воспитания.

29 ноября на форуме «Подростки 360°» были представлены результаты социологического исследования, в рамках которого выяснилось, в частности, что одной из важных проблем у современных школьников является высокая учебная нагрузка, которая мешает детям и подросткам получать удовольствие от учебы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что раздел про специальную военную операцию России на Украине будет включен в школьные учебники истории. Он пояснил, что новые единые программы подписаны им и уже направлены в Минюст.

В свою очередь директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других.