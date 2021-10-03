Глава Подмосковья предложил внести вакцинацию от COVID в календарь прививок

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт ТАСС.

Первая просьба — включить всё-таки в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей, — цитирует агентство главу региона.

Воробьёв отметил, что в Московской области темпы прививочной кампании снизились в пять раз, что вызывает тревогу властей.

Он также добавил, что 95% пациентов, поступивших в подмосковные больницы с коронавирусом, не вакцинированы. Несколько сотен из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее Мишустин назвал недостаточным уровень вакцинации в России, чтобы остановить коронавирус. Он также заявил, что динамика распространения заболевания «вызывает серьёзное беспокойство», поскольку количество пациентов в больницах в настоящее время вдвое превышает их число в прошлом году.

Темпы вакцинации в стране раскритиковал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предположил, что причиной тому является недостаточно активная кампания по мотивации россиян прививаться.