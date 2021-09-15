Глава обслуживающей компании в Ногинске отправлен под домашний арест

Гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске, где был взрыв, отправлен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в рамках договора на обслуживание оборудования, заключённого с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования. В результате произошла большая утечка газа. Кроме того, в доме были выявлены проблемы с вентиляцией, из-за чего высвободившийся газ сконцентрировался в другой квартире. Это и стало причиной взрыва.

В подмосковном Ногинске из-за взрыва бытового газа погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире, где проживала многодетная семья. Люди включили газ, чтобы согреться.