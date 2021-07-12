Следователи назвали предварительную причину взрыва в Ногинске

Следователи установили предварительную причину взрыва газа в ногинской многоэтажке. Как стало известно, в одной из квартир специалисты обнаружили повреждения на газовом шланге, из которых и мог выходить газ. Об этом пишет Life Shot.

Сотрудники СК только недавно смогли приступить к осмотру здания. Дело в том, что до этого шла поисково-спасательная операция и сохранялась угроза обрушения. Предварительно, утечка газа произошла в квартире № 43 на втором этаже.

В этой квартире жила пожилая женщина и её внучка-подросток. Во время взрыва они обе погибли. Предположение о том, что именно в этой квартире произошла утечка газа, появилось после того, как специалисты осмотрели обломки стояка и обнаружили брешь в шланге, ведущему к духовому шкафу. Назначена экспертиза.

В результате взрыва и обвала здания, по последним данным, погибли уже семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

Речь идёт о доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир оказались разрушены. Власти называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси».