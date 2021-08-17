Глава НАК оценил борьбу с коррупцией в Подмосковье

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в беседе с «Радио 1» заявил, что борьба с коррупцией в Московской области ведётся достаточно эффективно.

Как отметил глава НАК, в регионе априори высокий коррупционный риск, потому что здесь есть спрос, предложение, концентрация денег, бизнеса и огромное пересечение интересов.

Но вопрос в том, пытается ли губернатор в этом разобраться? Пытается. Когда возникают какие-то вопросы, они разрешаются. Правда, зачастую чиновники слишком спокойно относятся к исполнению поручений руководителя региона. Конечно, здесь надо работать поживее. Но работа идёт, есть позитивные тенденции, — сказал Кабанов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В документе говорится о необходимости разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса.