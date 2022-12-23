Глава МО Воробьев исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поучаствовал в традиционной благотворительной акции «Елка желаний», по итогам которой исполнит мечту трех детей, сообщает «360». Он пообещал найти для девятилетней Юли и 12-летней Ники из Подмосковья возможность поплавать с дельфинами, а семилетней Милене из ДНР глава региона купит планшет. Губернатор подчеркнул, что акция призвана сотворить для детей чудо и помочь тем из них, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Один ребенок мечтает о планшете, чтобы играть, узнавать что-то новое из интернета, другой мечтает поплавать с дельфинами. Если ребенок хочет — найдем возможности. Мы здесь для того, чтобы чудо творить детям в новогодние праздники, — подчеркнул Воробьев.

Благотворительную акцию «Ёлка желаний», в которой принимают участие многие известные политики, финансирует проект «Мечтай со мной». Целью организации является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также попавшим в сложную ситуацию подросткам и дошкольникам. За время существования акции было реализовано более 21 тысячи желаний.

Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Елка желаний» ранее пообещал исполнить два желания восьмилетнего мальчика из Запорожской области — побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.