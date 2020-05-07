Глава Минздрава считает сценарий развития пандемии в РФ позитивным

https://static.news.ru/photo/2813cab8-9092-11ea-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о развитии пандемии коронавируса в России. По его словам, она идёт по позитивному сценарию.

Он уверен, что при сохранении жёстких карантинных мер число заражённых от одного человека будет падать, передаёт ТАСС. Кроме того, чиновник высказался о необходимости надевать маску, так как она является барьером для воздушно-капельной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы. Такое мнение высказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).