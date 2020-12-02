Глава Минтруда: зарплата сотрудников на удалёнке должна сохраняться

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что заработная плата работника, перешедшего на удалённый режим занятости, должна сохраняться в полном размере при условии, что объём выполняемых задач остался прежним.

В интервью телеканалу «Россия 24» глава Минтруда отметил , что зарплата на удалёнке должна сохраняться независимо от режима отношений работодателей и сотрудников.

В случае если объём выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую работник бы получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе, — резюмировал Котяков.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, регулирующий порядок осуществления работы в удалённом режиме, передавал NEWS.ru. В случае одобрения президентом страны новые правовые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. Законопроект дополняет и уточняет положения главы Трудового кодекса РФ, касающейся особенности регулирования труда дистанционных сотрудников. В проекте учтены нормы рабочего времени и отдыха работников на удалёнке, также регламентируются типы дистанционной занятости — постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, прописывается порядок взаимодействия работника с работодателем.