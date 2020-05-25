Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе

Министр просвещения России Сергей Кравцов категорически против введения платного обучения в школе.
Таким образом он ответил на вопрос в программе «Познер» на Первом канале о том, какова его позиция по поводу платного обучения.
Против платного школьного обучения однозначно, — подчеркнул Кравцов.
Как писал NEWS.ru, 25 мая в российских школах прозвенел последний звонок. Из-за пандемии коронавируса праздник, как и многие другие мероприятия, состоялся в онлайн-формате.
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