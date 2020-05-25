Общество

Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе

20:42, 25 мая 2020
Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов категорически против введения платного обучения в школе.

Таким образом он ответил на вопрос в программе «Познер» на Первом канале о том, какова его позиция по поводу платного обучения.

Против платного школьного обучения однозначно, — подчеркнул Кравцов.

Как писал NEWS.ru, 25 мая в российских школах прозвенел последний звонок. Из-за пандемии коронавируса праздник, как и многие другие мероприятия, состоялся в онлайн-формате.

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