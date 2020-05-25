Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе

https://static.news.ru/photo/fffc44de-9eaf-11ea-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов категорически против введения платного обучения в школе.

Таким образом он ответил на вопрос в программе «Познер» на Первом канале о том, какова его позиция по поводу платного обучения.

Против платного школьного обучения однозначно, — подчеркнул Кравцов.

Как писал NEWS.ru, 25 мая в российских школах прозвенел последний звонок. Из-за пандемии коронавируса праздник, как и многие другие мероприятия, состоялся в онлайн-формате.