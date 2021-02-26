Глава Минприроды опроверг слухи о рекультивации свалок за счёт населения

https://static.news.ru/photo/49c0d016-7836-11eb-93c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения о том, что Минприроды хочет рекультивировать мусорные полигоны за счёт увеличения тарифом на вывоз отходов, не соответствует действительности. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов.

Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлён, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны <...> Мы не поддерживаем эту позицию, — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что сейчас ведётся работа над мерами по снижению для граждан платы за утилизацию отходов.

В частности, подготовлены нормативные акты, в которых предусматривается финансирование и создание мощностей для переработки мусора.

С предложением о включении в тарифы ЖКХ платы за рекультивацию свалок выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. По его словам, платёж не будет критичным для граждан, поскольку его сумма составит не более 32 рублей в год на человека.

Как писал NEWS.ru, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что пока в установленном порядке с предложением чиновника Минприроды не ознакомлены. В ведомстве отметили, что ведут активную работу над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимают меры по недопущению необоснованного роста тарифов на эту услугу.