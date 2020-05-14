Глава Минобрнауки Фальков вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c6165216-95de-11ea-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: utmn.ru/Global Look Press

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Не секрет, что Валерий Николаевич перенёс коронавирус, переболел, — обратился к Фалькову президент на совещании по развитию генетических технологий в России.

Путин также сообщил, что следит за здоровьем и других членов федерального правительства, у которых подтвердился COVID-19.

Там тоже всё у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе, — резюмировал глава государства.

Как писал NEWS.ru, министр культуры России Ольга Любимова тоже сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции и возобновила свою работу. Она лечилась дома три недели, болезнь протекала в лёгкой форме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован. Кроме того, коронавирусом заболела его жена Татьяна Навка.