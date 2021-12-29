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Глава Минэнерго призвал снизить уровень опасности угольных шахт

16:22, 29 декабря 2021
Глава Минэнерго призвал снизить уровень опасности угольных шахт Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
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Минэнерго России выступает за снижение опасности угольных шахт до среднего уровня или за разработку программы закрытия сверхопасных объектов со сложными условиями, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Николай Шульгинов. По его словам, после трагедии на «Листвяжной» правительство разрабатывает дополнительные меры по повышению безопасности подобных объектов.

Необходимо принять такие меры, чтобы шахты, которые сегодня относятся к категории опасных или сверхопасных, <...> вывести хотя бы в среднюю категорию. Если это не получится, то, конечно, нужно разработать программу закрытия шахт, особенно вот с такими сложными условиями, — заявил Шульгинов.

Ранее замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил, что шахтёров региона обязуют дать клятву горняка, цель которой — повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий. По его словам, она станет шагом к пониманию ответственности шахтёров за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье коллег по аналогии с клятвой Гиппократа.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

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