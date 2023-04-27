Глава МЧС прибыл в район пожаров в Свердловской области Свердловский губернатор и глава МЧС Куренков посетят пострадавшую от пожара Сосьву

Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что глава ведомства Александр Куренков 27 апреля прибыл в район пожаров в Свердловской области. Отмечается, что министр вместе с с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетят пострадавшие от огня населенные пункты, а также совершат облет местности. Представители МЧС добавили, что Куренков также проведет совещание по вопросам оказания помощи населению.

Министр вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым совершит облёт местности и посетит населенные пункты, где огнем уничтожены 140 жилых домов, встретится с представителями муниципальных властей и местными жителями, — сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Куренков также проверит организацию оказания помощи пострадавшим от пожаров.

Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал, что для окончательной ликвидации огня в поселке Сосьва Свердловской области вызваны еще три вертолета МЧС. Он отметил, что на въезде в поселок загорелись большие штабеля леса. Он добавил, что без помощью авиации МЧС огонь не потушить.