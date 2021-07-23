Глава крымского парламента будет работать без зарплаты

Председатель крымского парламента Владимир Константинов решил перейти на безоплатный режим работы. Он заявил, что выполняет свои профессиональные обязанности не за престижную должность. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства республики.

Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется на моей деятельности, — сообщил политик.

Кроме того, он отметил, что пришёл в политику из бизнеса, поэтому финансовая составляющая его не беспокоит. При этом, чтобы работать на благо местного населения, зарплатных должностей ему не нужно. Для этого надо просто любить свою Родину, Крым и земляков, пояснил Константинов.

Его инициатива уже поддержана депутатами на сессии крымского парламента.

Ранее стало известно, что Крым начал продавать в шесть раз больше своих товаров за границу. По итогам прошлого года предприятия Крыма увеличили экспорт продукции почти в шесть раз, его объёмы превысили $31 млн.