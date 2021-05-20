Крым начал продавать в шесть раз больше своей продукции за границу

https://static.news.ru/photo/96830f3c-ba11-11eb-9027-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам прошлого года предприятия Крыма увеличили экспорт продукции почти в шесть раз, его объёмы превысили $31 млн. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт ТАСС.

В 2020 году почти в шесть раз возросли экспортные операции со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Индией и Китаем. Доля экспорта с этими странами составила соответственно 9% и почти 13% от общего объёма, — сообщил Аксёнов.

Он уточнил, что общий объём отгруженных товаров собственного производства за прошлый год увеличился на 14,5% и составил около 170 млрд рублей. Оборот коммерческой деятельности крымских организаций вырос на 11%, до 706 млрд рублей. Рост грузооборота составил 40%.

Ранее в Крыму наградили представителей иностранного бизнеса из Италии, Турции, Греции, Болгарии и Латвии. Они получили ценные подарки. По словам председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, на полуострове работают уже сотни иностранцев. Они трудятся как на предприятиях Крыма, так и сами открывают компании, несмотря на санкции и давление со стороны Запада.