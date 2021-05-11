Глава Госдумы потребовал обсудить запрет на анонимность в Интернете

https://static.news.ru/photo/25c1f222-b282-11eb-80f3-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Представителям власти нужно обсудить вопрос о запрете анонимных публикаций в Интернете. Об этом заявил глава Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram, комментируя массовый расстрел в школе в Казани.

Политик написал , что звучат предложения отказаться от анонимности в Интернете. По мнению сторонников такой идеи, это поможет снизить количество пропаганды насилия и экстремизма в Сети.

Необходимо обсуждать, — заявил депутат.

Он рассказал, что парламентарии уже меняли законодательство, когда увидели опасность для детей в развитии новых технологий. Эти поправки должны были уберечь подростков от попадания «в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида». Однако он признал, что принятых мер недостаточно.

Мир сильно изменился за последние несколько десятилетий. Новые технологии, доступный всем Интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьёзной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни, — добавил Володин.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее соседи стрелка рассказали, что незадолго до ЧП юноша подрался с отцом. По некоторым данным, в последние месяцы он начал вести себя грубо и часто инициировал конфликты.