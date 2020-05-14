Глава ФНПР рассказал, за что можно уволить сотрудника на «удалёнке»

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Сотрудника, работающего на «удалёнке», за нарушения трудового режима уволить практически невозможно. Однако может сложиться ситуация, при которой действия работника могут стать причиной не только дисциплинарных взысканий, но и уголовной ответственности, сообщил в разговоре с журналистами председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, работая из дома, человек не может совершить грубое нарушение, вроде прогула или пьянства. Также не получится допустить растрату, поскольку человек не находится на предприятии. Кроме того, в подобной ситуации факт недопустимого для сотрудника поведения практически невозможно зафиксировать. Однако человек может получить то или иное задание и не выполнить его. Или же в функционал сотрудника может входить управление денежными средствами онлайн. Если действия работника напрямую приведут к потерям того или иного характера, может наступить не только дисциплинарная ответственность, но и уголовная, заметил Шмаков.

Глава ФНПР также подчеркнул, что «удалёнка» в ближайшее время не сможет заменить традиционные виды занятости. Председатель Федерации профсоюзов назвал разговоры на эту тему пропагандой, которая не оправдывается.

Есть профессии, по которым можно работать удалённо. Условно, композитор, который пишет музыку, программист, который пишет программу, должны в течение какого-то времени сделать работу и получить за свой труд соответствующее вознаграждение. Всё остальное — неэффективно, — цитирует Шмакова радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, продолжительность рабочего дня на удалённой работе не должна превышать восемь часов. Такие поправки предлагает внести в Трудовой кодекс партия «Единая Россия».