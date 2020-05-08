Продолжительность рабочего дня на удалёнке закрепят в ТК

https://static.news.ru/photo/2d687ef8-90d0-11ea-986b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность рабочего дня на удалённой работе не должна превышать восемь часов. Такие поправки предлагает внести в Трудовой кодекс партия «Единая Россия».

Из-за ограничительных мер многие работники перешли на удалённый режим. И некоторые работодатели посчитали это привилегией для сотрудников, поэтому дают им поручения в любое время, пишут «Известия».

Регламентирует труд на удалённой работе документ о труде надомников, который был написан ещё в советское время для бабушек, вяжущих носки. Он не содержит нюансы современного труда. И одна из проблем — ненормированность рабочего времени на удалёнке.

Минтруд согласен с необходимостью пересмотра законодательства об удалённой работе. Но вопрос внесения изменений и введения новых норм требует тщательной проработки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал ситуацию с удалённой работой, на которую перешли россияне в связи с пандемией. По его словам, зарплата в это время не должна снижаться, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились.