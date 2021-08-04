Глава ФНПР рассказал о «войне» за индексацию для работающих пенсионеров

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал о «войне» за индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Он отметил, что уже обращался по данному вопросу к президенту РФ Владимиру Путину и намерен сделать это вновь. Об этом пишут «Известия».

В конце прошлого года, после первого обращения, президент получил правительству изучить данный вопрос. Шмаков заявил, что когда систему вводили в 2016 году, профсоюзы считали её ошибочной. По мнению членов союзов, не стоит разделять пенсионеров на работающих и неработающих.

Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать. <...> Это неравенство, хотя условия страхования у всех одинаковые. Люди их выполнили. <...> А после этого вдруг их разделили, — возмутился Шмаков.

Работающие пенсионеры всё равно продолжают отчислять процент от зарплаты в Пенсионный фонд. Это покрывает индексацию, которая идёт для неработающих пенсионеров. Имеется в виду по отношению к их пенсии, уточнил Шмаков. Глава ФНПР заметил, что этот вопрос нужно поднимать регулярно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года.