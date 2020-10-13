Глава ФАН: 87% россиян не испытывают вражды к другим национальностям

https://static.news.ru/photo/973decc2-0d59-11eb-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин провёл встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей, бывшим депутатом Госдумы от Свердловской области Игорем Бариновым. В ходе разговора с главой страны Баринов рассказал, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере в стране сейчас «стабильная и благоприятная». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Прошло пять с половиной лет с момента вашего указа и постановления правительства о создании Федерального агентства по делам национальностей. Практика показала, что это было своевременное решение, потому что на тот момент ситуация характеризовалась в стране повышением этноконфессиональной напряжённости. У многих в памяти были ещё такие резонансные события и конфликты на межэтнической почве: и Кондопога, и Бирюлёво, и события на Манежной площади, и события в Ростовской области в городе Сальске с человеческими жертвами, с большим количеством пострадавших, — сказал в своём выступлении Баринов.

Согласно его подсчётам, за последний год «не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице» 96% населения России. При этом 87% россиян «не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей». 91% жителей России, по словам Баринова, имеет осознанное чувство «принадлежности к России, к её народу».

В конце совещания Путин поручил Баринову разработать государственную программу по делам национальностей.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил перевести значимые госуслуги в цифровой формат до 2023 года.