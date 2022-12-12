Глава «Цифровых прорывов» рассказала о востребованных IT-специальностях Глава «Цифровых прорывов» Голубовская: самым востребованным языком программирования останется Piton

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В следующем году самым востребованным языком программирования для разработчиков останется Piton, сказала NEWS.ru директор по стратегическому развитию РОЦИТ, руководитель чемпионатов «Цифровой Прорыв» Татьяна Голубовская. Также она высказалась об очень востребованном и новомодном направлении «база данных». Необходимыми окажутся как ml-специалисты, так и Data-эксперты. Она отметила значительную часть накопленных Data-сетов, с которыми необходимо начать работать.

В этом будет крыться ключ к оптимизации огромного количества продуктов. Всегда есть запрос на очень хороших продакт-менеджеров, потому что невозможно создать продукт без того, что у кого-то есть единое видение того, к чему мы идем. Большая часть «продактов» сегодня на рынке — это самоучки, а это ядро, мини-центр того, что нам нужно. Дальше остается запрос на популярность, назовем это маркетинг, ведь без аудитории наши продукты мертвые, поэтому маркетологи будут всегда востребованы, — сказала глава «Цифровых продуктов».

На последнее место по востребованности Голубовская поставила тех, кто создает сервисы руками. Речь идет о верстальщиках, дизайнерах и контент-менеджерах.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала NEWS.ru, что на российском рынке труда сейчас отмечается существенный дефицит высококлассных психологов, инженеров, врачей, IT-специалистов, а также тех, кого в профессиональном плане можно отнести к категории «рабочие руки». Она подчеркнула, что к 2025 году в России катастрофически будет не хватать педагогов, причем речь как о преподавателях в вузах и техникумах, так и о школьных учителях.