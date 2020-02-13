Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов заявил, что не знает размер своей пенсии и при этом не расстраивается по данному поводу. По его словам, он «зарабатывает другие деньги».

Я вообще не думаю о пенсии. Только оплачиваю все счета детям, сестре, родственникам. <...> Про пенсию мало что знаю. Я могу сказать, что у актёров, певцов нет никакой стабильности, в...