Глава туристического поселка на Байкале Александр Шамсудинов стал фигурантом уголовного дела, в котором подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м. Подписанный им документ позволил возвести трёхэтажную гостиницу в экологической зоне, где строительство запрещено.
Глава Листвянки подозревается в превышении должностных полномочий,
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею создания федеральных территорий, которые будут напрямую подчинены Москве вместо регионов, где находятся. Политик предложила наделить таким статусом озеро Байкал. Матвиенко считает, что изъятие Байкала у Иркутской области и Бурятии и превращение озера в федеральную территорию поможет «сохранить и спасти» его.
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