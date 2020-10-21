Гинцбург сообщил, когда ситуация с COVID-19 станет управляемой

https://static.news.ru/photo/c80b4f00-1391-11eb-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России станет управляемой после массовой вакцинации в течение 10–12 месяцев, сообщил глава Центра им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург

Надеемся, что в течение 10–12 месяцев, у нас в стране, во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакцинноуправляемой, — заявил он во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, начиная с 26 октября к производству вакцины подключат так называемую отечественную бигфарму в лице «Генериума», «Р-Фармы», «Биокада» и АФК «Система», которая также располагает предприятиями по производству препарата.

Гинцбург подчеркнул, что практически через две недели количество вакцины, которое будет поступать в гражданский оборот, достигнет сотни тысяч, а через месяц, предположительно, оно будет исчисляться миллионами доз, что позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать 70% населения страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса россиян по месту жительства может стартовать уже в ноябре. Он отметил, что на сегодняшний день в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины. Ей прививаются медики, работающие в «красной зоне».

За прошедшие сутки зафиксировано 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.