Гинцбург назвал новой угрозой эпидемию COVID-19 среди животных

https://static.news.ru/photo/e1a96b56-990e-11eb-abcc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эпидемия коронавируса среди животных является новой угрозой развития заболевания, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время возникает очередная опасность — животные, из-за которых заболевание «может стать природноочаговым».

Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса — когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается, — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, потребуется ли массовая вакцинация зверей, Гинцбург отметил, что, скорее всего, да.

Дай бог, чтобы эта вакцина была хорошей и эффективной, — добавил глава центра.

При этом он сообщил, что к вакцине для животных не нужно будет предъявлять жёсткие требования в плане безопасности, так как если «у норок или у кошечек» на несколько дней поднимется температура, то «это не так страшно».

Гинцбург также считает, что вакцину «Спутник V» вполне можно было бы применять для зверей, однако в первую очередь необходимо защитить людей, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) считают, что сейчас нет острой необходимости делать прививку от COVID-19 кошкам и собакам.