Гинцбург назвал несколько месяцев реальным сроком для победы над COVID-19

Коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», отметив бесполезность ограничительных мер в отрыве от вакцинации.

Меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. [Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза [в день]. А должно возрасти в десять раз, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что по его грубым подсчётам, при таких условиях можно справиться со смертоносной инфекцией за несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Александр Гинцбург назвал людей, с которых можно полностью снять все коронавирусные ограничения. Это те, у кого есть в организме более 300 антител. Врач считает, даже 300 антител способны полностью защитить от «дельта»-штамма COVID-19.