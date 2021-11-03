Гинцбург назвал несколько месяцев реальным сроком для победы над COVID-19
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:14, 08 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», отметив бесполезность ограничительных мер в отрыве от вакцинации.
Меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых.[Мэр Москвы]Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза[в день]. А должно возрасти в десять раз, — подчеркнул специалист.
Он добавил, что по его грубым подсчётам, при таких условиях можно справиться со смертоносной инфекцией за несколько месяцев.
Ранее стало известно, что Александр Гинцбург назвал людей, с которых можно полностью снять все коронавирусные ограничения. Это те, у кого есть в организме более 300 антител. Врач считает, даже 300 антител способны полностью защитить от «дельта»-штамма COVID-19.