Гинцбург: число заболевших COVID-19 достигнет цифр зимы

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что количество заболевших COVID-19 в России может достигнуть показателей прошлой зимы. Эксперт отметил, что текущая массовость заражений может свидетельствовать о большем количестве жертв. По его словам, новые подштаммы «омикрона» являются причиной нынешних показателей, пишет ТАСС.

При той массовости, которую дают новые виды «омикрона», число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы, — рассказал Гинцбург.

Он призвал людей продолжать вакцинироваться, чтобы обеспечить себя защитой.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например листовые овощи и сельдерей.