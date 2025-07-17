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17 июля 2025 в 06:15

Гигантская королева сада! Наперстянка — многолетник с роскошными соцветиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гигантская королева сада! Наперстянка — многолетник с роскошными соцветиями. Этот эффектный цветок с пирамидальными соцветиями станет ярким акцентом любого сада. Наперстянка поражает своими размерами: мощные цветоносы высотой до 140 см украшены многочисленными колокольчатыми цветками диаметром 4–5 см, собранными в пышные кисти длиной до 70 см.

Особенности выращивания

  • Местоположение: предпочитает солнце, но мирится с легкой полутенью
  • Почва: неприхотлива, растет на любых грунтах кроме заболоченных
  • Полив: засухоустойчива, требует умеренного увлажнения
  • Зимостойкость: не нуждается в укрытии (выдерживает до -30 °C)

Секреты успешного посева

  • Поверхностный посев без заделки в грунт
  • Легкое мульчирование песком
  • Поддержание постоянной влажности до появления всходов (14–20 дней)
  • Прореживание сеянцев на расстояние 30–40 см

Идеальна для: создания вертикальных акцентов в миксбордерах, декорирования заборов и построек, фоновых посадок среди низкорослых многолетников, натуралистичных садов в природном стиле. Благодаря самосеву наперстянка годами сохраняется в саду, создавая живописные композиции.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

сады
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многолетники
цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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