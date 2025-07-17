Гигантская королева сада! Наперстянка — многолетник с роскошными соцветиями. Этот эффектный цветок с пирамидальными соцветиями станет ярким акцентом любого сада. Наперстянка поражает своими размерами: мощные цветоносы высотой до 140 см украшены многочисленными колокольчатыми цветками диаметром 4–5 см, собранными в пышные кисти длиной до 70 см.
Особенности выращивания
- Местоположение: предпочитает солнце, но мирится с легкой полутенью
- Почва: неприхотлива, растет на любых грунтах кроме заболоченных
- Полив: засухоустойчива, требует умеренного увлажнения
- Зимостойкость: не нуждается в укрытии (выдерживает до -30 °C)
Секреты успешного посева
- Поверхностный посев без заделки в грунт
- Легкое мульчирование песком
- Поддержание постоянной влажности до появления всходов (14–20 дней)
- Прореживание сеянцев на расстояние 30–40 см
Идеальна для: создания вертикальных акцентов в миксбордерах, декорирования заборов и построек, фоновых посадок среди низкорослых многолетников, натуралистичных садов в природном стиле. Благодаря самосеву наперстянка годами сохраняется в саду, создавая живописные композиции.
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