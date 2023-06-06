Гидролог призвал не паниковать из-за разрушения Каховской ГЭС Гидролог Копачевский призвал не паниковать из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Подтопление центра города после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский сказал Telegram-каналу «Подъем», что не видит серьезной проблемы для экологии из-за разрушения Каховской ГЭС. Он уточнил, что вода найдет себе место для выхода.

С точки зрения экологии глобально я не вижу здесь каких-то серьезных проблем для климата. Но для конкретных затопленных мест возможны проблемы локального характера. <...> Когда мы говорим про критические вопросы водоснабжения, поводов для беспокойства нет. Вода в любом случае найдёт себе место для выхода. Надо подождать, — сказал Копачевский.

Он добавил, что проблем с питьевой водой в Крыму не будет, так как крымские водохранилища имеют высокую степень наполнения. При этом положение сельхоз сектора полуострова будет зависеть от погоды.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды.

Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угрозы для безопасности Запорожской АЭС, которая охлаждалась благодаря воде от ГЭС, нет.