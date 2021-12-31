ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в новогодние праздники

Масштабные рейды на территории всей России в период новогодних праздников проведут сотрудники ГИБДД. Сообщается, что их планируют провести в два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января, пишет портал Autonews. В первую очередь рейды будут направлены на выявление водителей, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц с 31 декабря по 10 января — во время праздников Госавтоинспекция готовится провести масштабные рейды. Участникам рейдов предстоит вычислять всех нарушителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогах будут дежурить и другие представители полиции, а также Росгвардия, — написал портал Autonews.

По сведениям издания, рейды будут проходить по ночам во всех регионах России. В том числе полицейскими будет использоваться вариант массовой проверки. Он предполагает перекрытие дороги несколькими экипажами ДПС и проверку всех водителей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Подмосковья начнёт массовые проверки водителей с 1 января 2022 года. Инспекторы будут ловить нетрезвых водителей, а также проверять автомобилистов на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних.