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ГИБДД придумала способ напоминать водителям о ПДД

01:51, 23 мая 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госавтоинспекция теперь по-новому будет напоминать водителям о ПДД: с помощью социальной рекламы через точки Wi-Fi. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Точки получения бесплатного доступа в Интернет размещены в поликлиниках, больницах, ресторанах, кафе, торговых центрах и кинотеатрах. Каждый желающий сможет им воспользоваться, посмотрев баннер социальной рекламы, разработанный в рамках раунда «Безопасная мобильность», — сказано в объявлении.

Россиянам покажут, как важно соблюдать ПДД, носить яркую одежду в тёмное время суток и другое.

Как сообщалось ранее, штрафы за нарушения ПДД могут начать списывать автоматически с банковского счёта. С таким предложением выступил Минюст России.

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