Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

https://static.news.ru/photo/aaddb724-b959-11eb-9fef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за нарушения ПДД могут начать списывать автоматически с банковского счёта. С таким предложением выступил Минюст России, пишет «Интерфакс».

Исполнять указанные требования (штрафы. — NEWS.ru) предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счёт средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения, — цитирует агентство замглавы ведомства Евгения Забарчука.

Он добавил, что процедуру можно запустить сразу после фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами. Переход к электронному механизму исполнения будет способствовать совершенствованию порядка взыскания и облегчить работу Федеральной службе судебных приставов (ФССП). На данный момент исполнительные листы, направляемые судебным приставам, составляют значительную часть поступающих в службу документов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев прокомментировал NEWS.ru планы правительства усилить введённую в 2015 году уголовную ответственность за повторное ДТП в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект парламентарии могут в приоритетном порядке принять уже в мае.