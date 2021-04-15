ГИБДД Москвы определила самые опасные виды ДТП с начала года

https://static.news.ru/photo/2735d72e-9e76-11eb-91b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализ дорожно-транспортных происшествий с начала года, ставших наиболее опасными для участников дорожного движения, провела Госавтоинспекция Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ГИБДД , наиболее опасными для участников дорожного движения являются наезды на препятствия и на стоящие транспортные средства.

Также опасно несоблюдение водителем дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости имеющимся условиям, нарушение очерёдности проезда, нарушение требований сигнала светофора, правил перестроения, а также управление автомобильным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за первый квартал 2021 года в Москве было зарегистрировано 1659 ДТП, в которых погибли 62 человека и был ранен 1891 человек.

Ранее стало известно, что российский кабмин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание для водителей, которые неоднократно попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Документ предусматривает внесение изменений в ст. 264-1 УК РФ. В нём предлагается увеличить сроки лишения свободы и принудительных работ за систематическое вождение в пьяном виде до трёх лет. В настоящее время максимальные сроки составляют до двух лет. Об этом писал NEWS.ru.