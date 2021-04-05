В России хотят ужесточить наказание для пьяных водителей

https://static.news.ru/photo/1a7b2b3e-9605-11eb-a352-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание для водителей, которые неоднократно попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 264-1 УК РФ. В нём предлагается увеличить сроки лишения свободы и принудительных работ за систематическое вождение в пьяном виде до трёх лет. В настоящее время максимальные сроки составляют до двух лет.

Кроме того, правительство выступает за повышение размера штрафов по данной статье. В случае принятия законопроекта взыскание будет составлять от 300 тысяч рублей до полумиллиона (сейчас 200-300 тысяч рублей) или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет (сейчас от одного года до двух лет).

Наряду с этим кабмин предлагает исключить из перечня наказаний за указанное преступление обязательные работы. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что усиление ответственности водителей направлено на реализацию указа президента Владимира Путина, предусматривающего снижение смертности на дорогах в результате ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стали больше выявлять водителей под наркотиками. В 2020 году в поле зрения ГИБДД попали 22,4 тысячи таких водителей. В сравнении с 2019 годом их число увеличилось на 5%. При этом количество пойманных за рулём в алкогольном опьянении практически не изменилось.