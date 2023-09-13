Герой России рассказал, как не допустить новых ударов по Севастополю Герой России Липовой призвал максимально усилить ПВО вокруг Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРС «Антей-400»

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что предотвратить новые атаки ВСУ на Севастополь реально, если усилить ПВО вокруг города, увеличив количество РЛС, а также самих установок ПВО. По его словам, следует исключить возможность появления слепых зон в радиолокационных полях.

Предотвратить новые удары по Севастополю реально, если переместить наши РЛС на новые места дежурства, увеличить их количество, а также число самих установок ПВО. Не должно быть слепых зон в радиолокационных полях, чтобы любая цель и на любой высоте, включая сверхмалую, обнаруживалась и уничтожалась. Сейчас военные сделают все необходимые выводы, — считает Липовой.

Он не исключил, что ВСУ атаковали Севастополь англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что Storm Shadow легко сбиваются, но в случае с массовыми запусками все сложнее.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».