Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие ночью Крым дроны Генерал-майор Липовой: атаковавшие Крым дроны могли прилететь из Херсона или Запорожья

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что атаковавшие в ночь на 21 сентября Крым дроны ВСУ были запущены в районе Херсона или Николаева. Он не исключил, что стартовые столы для БПЛА ВСУ разместили недалеко от Запорожья.

Географически — это любая область, примыкающая к зоне проведения СВО — Херсон, Николаев, где выявлены и выявляются склады с вооружением ВСУ. Кроме того, там имеются порты, в которые доставляются военные грузы, в том числе БПЛА. Кроме того, запустить могли из Запорожской и Херсонской областей. География большая. Нужно выявлять склады и наносить удары, — рассказал Липовой.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным авторов канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.