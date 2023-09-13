Герой России назвал единственную цель ракетного удара ВСУ по Севастополю Герой России Липовой: ВСУ атаковали Севастополь из-за провала контрнаступления

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что единственная цель атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь — совершить террористический акт. По его словам, таким образом Киев пытается оправдать потраченные Западом деньги на его поддержку.

Украина в очередной раз подтвердила, что она — террористическое государство. Единственной целью атаки [на Севастополь] был теракт. Ни на что другое Киев не способен. Успехами в контрнаступлении западных хозяев он удивить не может, поэтому занимается терактами, отвлекая внимание от своих провалов. Эти удары Киеву ничего не дают, кроме оправдания вложенных средств заокеанскими хозяевами, — подчеркнул Липовой.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».