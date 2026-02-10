Герметик больше не покупаю — делаю аналог из 2 компонентов: затрат — ноль, зато держит намертво

Клей-герметик не покупаю — сделала аналог из 2 доступных компонентов. Состав получается густым, надежным и совершенно бесплатным, если соблюдать простую технологию приготовления. Всё, что нужно — это стеклянная банка, около 100 мл бензина или растворителя и кусок пенопласта. В банку наливается жидкость, после чего туда постепенно добавляются мелко наломанные кусочки пенопласта. Смесь постоянно помешивают деревянной палочкой до полного растворения, в результате чего образуется вязкая и однородная масса, готовая к использованию.

Этот универсальный состав можно применять сразу. Для заделки отверстий, например в кровле, плотную ткань пропитывают получившимся герметиком и укладывают в несколько слоев на проблемное место. Для точечного заполнения трещин и щелей массу удобно набирать в обычный медицинский шприц, что позволяет аккуратно и экономно нанести состав. Полное высыхание и набор прочности происходят в течение суток. Таким образом, этот самодельный раствор — отличная альтернатива магазинным средствам для мелкого ремонта, не требующая никаких финансовых затрат.

