Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту

Мечтаете, чтобы ваша герань радовала глаз круглый год? Зимой растение особенно уязвимо: сухой воздух от батарей и нехватка света могут испортить его внешний вид. Но не спешите расстраиваться — несколько простых приемов помогут сохранить цветок красивым и здоровым до весны.

Главное — обеспечить герани достаточно света. Лучше поставить ее на окно с южной или юго‑восточной стороны, где она получит свет 12–15 часов в день. Если естественного освещения мало, выручит фитолампа: разместите ее в 20–30 см от растения и включайте утром и вечером.

Не забывайте про форму куста: обрезка и прищипка не только предотвратят обвал листьев из‑за увеличенных междоузлий, но и сделают растение наряднее. Особое внимание уделите поливу: зимой он должен быть умеренным. Чтобы не ошибиться, воткните спичку в землю на глубину 3 см. Если она сухая — можно поливать, если влажная — подождите. Обычно зимой герань увлажняют раз в 7–10 дней. Следуя этим советам, вы легко поддержите здоровье своего зеленого питомца!

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.