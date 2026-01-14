Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:19

Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мечтаете, чтобы ваша герань радовала глаз круглый год? Зимой растение особенно уязвимо: сухой воздух от батарей и нехватка света могут испортить его внешний вид. Но не спешите расстраиваться — несколько простых приемов помогут сохранить цветок красивым и здоровым до весны.

Главное — обеспечить герани достаточно света. Лучше поставить ее на окно с южной или юго‑восточной стороны, где она получит свет 12–15 часов в день. Если естественного освещения мало, выручит фитолампа: разместите ее в 20–30 см от растения и включайте утром и вечером.

Не забывайте про форму куста: обрезка и прищипка не только предотвратят обвал листьев из‑за увеличенных междоузлий, но и сделают растение наряднее. Особое внимание уделите поливу: зимой он должен быть умеренным. Чтобы не ошибиться, воткните спичку в землю на глубину 3 см. Если она сухая — можно поливать, если влажная — подождите. Обычно зимой герань увлажняют раз в 7–10 дней. Следуя этим советам, вы легко поддержите здоровье своего зеленого питомца!

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Общество
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Общество
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Цветет бутонами и в ливень, и в засуху, не боится ни жары, ни холода, растет сам по себе: цветок на века
Общество
Цветет бутонами и в ливень, и в засуху, не боится ни жары, ни холода, растет сам по себе: цветок на века
С этими растениями дача зацветет за 2 месяца: сеют прямо в грунт — дальше они справляются сами
Общество
С этими растениями дача зацветет за 2 месяца: сеют прямо в грунт — дальше они справляются сами
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Семья и жизнь
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
цветы
растения
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.