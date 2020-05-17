Генсек ООН рассказал об уязвимости членов ЛГБТ-сообщества во время пандемии

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Во время пандемии коронавируса в мире представители ЛГБТ-сообщества разных стран сталкиваются с предвзятостью и нападениями, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По словам генсека, в ряде стран полиция злоупотребяет связанными с распространением винуса директивами и притесняет как самих представителей сообщества, так и организации, которые представляют их интересы. Гуттериш пообещал, что ООН будет отслеживать проявления несправедливости и напомнил о необходимости защиты людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерного самоопределения. Такое заявление генсек сделал в канун Международного дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая, передаёт РИА Новости.

Уже сталкиваясь с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят, многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса, а также сталкиваются с новыми препятствиями, пытаясь получить медицинскую помощь, — обратил внимание общественности на проблему Гутерриш.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный департамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека в 2019 году. Украина оказалась в числе стран, где распространены пытки, коррупция и давление на СМИ и представителей ЛГБТ.