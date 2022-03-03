Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю»

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранных агентов), передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что информресурсы распространяли призывы экстремистской направленности и дезинформацию о спецоперации российских военных на Украине.

Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ограничительные меры связаны с регулярным размещением на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию. По сообщению Генпрокуратуры, «Эхо» и «Дождь» распространяли также заведомо ложную информацию о действиях российских военных во время спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить рекламу, в которой сообщается информация о «многочисленных жертвах» среди военнослужащих России на Украине, сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Такие же претензии у Роскомнадзора к информации о гибели гражданского населения. Подобные материалы появляются в рамках контекстной рекламы Google Ads.

26 февраля Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ из-за недостоверной информации о событиях на Украине. В ведомстве отметили, что в материалах изданий военная операция РФ называется «войной» или «вторжением».