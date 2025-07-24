Гениальные рецепты «из ничего» — попробуйте сегодня

Остатки еды в холодильнике часто кажутся бесполезными, но из них можно приготовить вкусные блюда. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, попробуйте дать им вторую жизнь. Эти рецепты помогут сэкономить деньги и сократить количество пищевых отходов.

Из остатков вареного картофеля и овощей сделайте драники — просто измельчите их, добавьте яйцо и немного муки, затем обжарьте. Черствый хлеб превратится в ароматные гренки — сбрызните его маслом, посыпьте специями и подсушите в духовке. Остатки риса или гречки станут основой для вкусных котлет — смешайте с яйцом, зеленью и специями, сформируйте лепешки и обжарьте. Эти блюда готовятся за 15–20 минут и получаются неожиданно вкусными. Главное — не бояться экспериментировать с сочетаниями продуктов.

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