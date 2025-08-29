День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:28

Генеральная уборка без страданий: чудо-лайфхаки от горничной

Генеральная уборка — процесс трудоёмкий и часто неприятный. На него уходит много времени и сил, но результат важен: чистый и уютный дом. К счастью, есть несколько приёмов, которые помогут сделать уборку проще и эффективнее.

Секреты от профессионала

Старшая горничная отеля The Grand в Йорке Лиза Уильямс делится простыми правилами, которые позволяют добиться идеальной чистоты без лишних усилий. Главное — правильно расставить приоритеты.

  1. Зоны повышенного внимания. В первую очередь протирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются: дверные ручки, выключатели, краны, поручни. Это поможет не разносить грязь по дому.
  2. Редко используемые поверхности. После этого переходите к зеркалам, подоконникам, светильникам.
  3. Финальный штрих — полы. Только в конце пылесосьте или мойте пол, чтобы убрать всю оставшуюся грязь.

Атмосфера гостиничного номера

Чтобы довести уборку до совершенства, Лиза советует взглянуть на дом глазами гостя. Такой подход помогает заметить мелкие детали, которые обычно ускользают от внимания.

А завершить процесс можно лёгким освежителем воздуха — он придаст комнате свежесть и уют, как в хорошем отеле.

