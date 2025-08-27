Плита без жирных ручек: хитрый способ очистки без поломок

Ручки плиты — одно из самых уязвимых мест на кухне. На них быстро скапливаются жир и пыль, но чистить их абразивами или агрессивной химией нельзя: это может повредить поверхность или даже вывести технику из строя.

Главные правила чистки:

не используйте соду и уксус — они не только малоэффективны, но и могут повредить покрытие;

не наносите средство прямо на ручки, лучше смочите им тряпку или салфетку;

выбирайте мягкие материалы — отлично подойдёт микрофибра.

Эффективное домашнее средство:

Эксперты рекомендуют лимонную кислоту. Это натуральный и безопасный вариант, который отлично справляется с жировым налётом.

Как правильно использовать лимонную кислоту:

Смешайте кристаллы лимонной кислоты с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите её на старую зубную щётку. Аккуратно почистите ручки, не нажимая слишком сильно. Удалите остатки влажной тряпкой.

Такой способ помогает избавиться от жира быстро и без риска повредить плиту. Ручки будут чистыми и блестящими, а техника — в полной безопасности.

