Плита без жирных ручек: хитрый способ очистки без поломок

Ручки плиты — одно из самых уязвимых мест на кухне. На них быстро скапливаются жир и пыль, но чистить их абразивами или агрессивной химией нельзя: это может повредить поверхность или даже вывести технику из строя.
Главные правила чистки:
- не используйте соду и уксус — они не только малоэффективны, но и могут повредить покрытие;
- не наносите средство прямо на ручки, лучше смочите им тряпку или салфетку;
- выбирайте мягкие материалы — отлично подойдёт микрофибра.
Эффективное домашнее средство:
Эксперты рекомендуют лимонную кислоту. Это натуральный и безопасный вариант, который отлично справляется с жировым налётом.
Как правильно использовать лимонную кислоту:
- Смешайте кристаллы лимонной кислоты с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите её на старую зубную щётку.
- Аккуратно почистите ручки, не нажимая слишком сильно.
- Удалите остатки влажной тряпкой.
Такой способ помогает избавиться от жира быстро и без риска повредить плиту. Ручки будут чистыми и блестящими, а техника — в полной безопасности.
Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с этой проблемой: септик переполнен, неприятный запах ощущается даже на участке. Вызывать ассенизаторов — дорого и не всегда возможно, особенно в отдалённых населённых пунктах.