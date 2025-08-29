День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:24

Клопы в доме — атака: жесткий способ избавиться навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появление клопов в квартире — настоящая неприятность. Эти насекомые кусаются, вызывают сильный дискомфорт и способны переносить опасные заболевания. Поэтому действовать нужно сразу.

Где прячутся клопы

Чаще всего они скрываются в щелях, матрасах, под плинтусами, за картинами или в постельном белье. Даже идеально чистая квартира не застрахована от нашествия — паразитов могут занести соседи, домашние животные или вы сами после поездки.

Подготовка к обработке

  • Уберите все личные вещи.
  • Одежду и текстиль выстирайте при температуре выше 60 градусов, высушите, прогладьте и сложите в пакеты.
  • Освободите пространство, чтобы обеспечить доступ ко всем укромным местам.

Действенный раствор

Существует множество химических средств и профессиональных служб, но до сих пор популярны проверенные народные методы. Один из них — токсичный раствор на основе:

  • 100 мл этилового спирта,
  • 100 мл скипидара,
  • 5 г камфоры.

Этой смесью нужно обработать все поверхности с помощью пульверизатора. Обязательно используйте перчатки и маску, поскольку состав токсичен. После обработки рекомендуется покинуть помещение минимум на сутки.

При необходимости процедуру повторяют несколько раз — и клопы исчезают навсегда.

клопы
насекомые
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
