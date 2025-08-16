Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 08:18

Муравьи на даче — злодеи в шкуре полезных: как избавиться без химии быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Муравьи в лесу приносят пользу экосистеме, но на дачном участке они могут стать настоящей проблемой. Эти насекомые способны повредить урожай и испортить постройки, поэтому с ними важно бороться своевременно и эффективно.

Многие выбирают яды для уничтожения муравьев, но такой подход опасен для почвы, растений, домашних животных и здоровья человека. Лучше отдать предпочтение безопасным и экологичным методам борьбы.

Одним из самых простых и безвредных способов является использование обычной соды и сахарной пудры. Муравьи любят сладкое, поэтому смесь привлечёт их внимание.

В составе муравьев есть кислота, которая служит им защитой. При контакте с щелочной содой происходит химическая реакция, которая быстро уничтожает насекомых.

Смешайте соду с сахарной пудрой в равных пропорциях и рассыпьте смесь там, где чаще всего появляются муравьи. Особое внимание уделите муравейнику.

Для максимальной эффективности проводите обработку в сухую погоду. Этот способ не наносит вреда почве и растениям, а значит, вы сохраните свой участок в безопасности и порядке.

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100% всхожесть!

муравьи
насекомые
советы
химия
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
В Госдуме заявили о повышении пенсий и зарплат у двух категорий россиян
Террорист раскрыл, кто на самом деле финансировал атаку на «Крокус»
Ключевской вулкан на Камчатке снова выбросил пепел
Стало известно, куда отправился Путин сразу после встречи с Трампом
Двух подростков задержали за поджог вышки сотовой связи под Новосибирском
Появились кадры сопровождения борта Путина истребителями F-22
Российский боец ММА уступил британцу звание чемпиона Мирового тура PFL
Зеленский анонсировал решение по Донецкому направлению
В США раскрыли, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина
Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью превысило 10 человек
В Аргентине указали на важную деталь в переговорах Путина и Трампа
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Тысячи россиян остались без света из-за аварии на электросетях
В российском регионе произошло 50 подземных толчков за сутки
Попытка снять ролик о взятии села обернулась огромными потерями для ВСУ
Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»
Российские артисты восхитили Ким Чен Ына
Попытка удара по промзоне, провокация в ДНР: новости СВО к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.