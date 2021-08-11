Генерала Лебедя обвинили в предательстве заговорщиков ГКЧП

Во время августовского путча в 1991 году генерал Александр Лебедь перешёл на сторону Бориса Ельцина. Об этом рассказал Lenta.ru член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев.

Он выступил как настоящий предатель. Группа готовивших ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошёл так называемый переворот, он встал на сторону Ельцина, — заявил Прокофьев.

Также он рассказал, почему гибель трёх человек под траками бронемашин во время путча посчитали дорожно-транспортным происшествием.

Дело в том, что эти дураки [погибшие] набросили на смотровые люки брезентовые чехлы или что-то подобное. В одну из машин была брошена бутылка с «коктейлем Молотова». Они начали метаться в этом подземном тоннеле и раздавили трёх человек, — объяснил Прокофьев.

Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в катастрофе вертолёта Ми-8 в районе озера Ойское на Буйбинском перевале.

Августовский путч — попытка государственного переворота с целью избежать распада СССР. Он привёл к массовым протестам и закончился неудачей. Советский Союз распался на 15 государств.

Ранее сообщалось, что последний член ГКЧП Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Он также был руководителем ракетно-космической отрасли СССР.